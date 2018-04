Alemanha elogia disposição do Irã em retomar diálogo O comunicado do Irã de que está pronto a retomar as negociações sobre seu programa nuclear é bem-vindo, disse o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Guido Westerwelle, mas a carta enviada pelo negociador nuclear do Irã, Saed Jalili, precisa ser "cuidadosamente examinada e avaliada".