Alemanha explode bomba da Segunda Guerra no Báltico Uma equipe de técnicos detonou controladamente nesta sexta-feira uma bomba de 500 quilos da Segunda Guerra Mundial que estava sob o mar, perto da ilha turística de Rügen, no mar Báltico, no leste da Alemanha. Um porta-voz da Polícia explicou que a bomba tinha sido encontrada no sábado passado por mergulhadores amadores. Analisando a situação, os especialistas tinham chegado à conclusão de que tentar de trazer a bomba para a superfície seria muito perigoso. A explosão levantou um jato de água de cerca de 20 metros de altura no mar Báltico. Durante a operação para detonar a bomba, o porto de Sassnitz e sua praia foram isolados pela Polícia.