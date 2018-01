Alemanha: explosão a gás mata cinco Cinco pessoas morreram na explosão de um casa na cidade alemã de Eisenhuettenstadt, localizada na fronteira com a Polônia, a cerca de 85 quilômetros ao leste de Berlim, segundo informações de autoridades locais. As causas da explosão ainda não foram esclarecidas, mas há suspeitas de vazamento de gás. Quatro das vítimas são técnicos de uma empresa fornecedora de gás que foram até o local para averiguar um chamado sobre falhas no sistema de aquecimento. A quinta vítima é um jovem de 17 anos, vizinho da casa, que entrou na residência para perguntar aos técnicos quando o sistema de gás seria restabelecido no bairro.