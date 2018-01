Alemanha garante direitos dos animais em sua constituição A Alemanha se transformou no primeiro país europeu a garantir os direitos dos animais na sua constituição, com a maioria dos congressistas votando hoje pela adição de "e animais" à cláusula que obriga o Estado a proteger a dignidade dos humanos. Depois de uma década de debates, 543 deputados da câmara baixa do parlamento votaram a favor do projeto, 19 contra e 15 se abstiveram. Os animais já desfrutavam de proteção legal na Alemanha, com a legislação, por exemplo, definindo as condições nas quais eles devem ser mantidos em cativeiros, mas ativistas reclamam que isto não é suficiente para prevenir o uso de animais em pesquisas médicas e científicas.