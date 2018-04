Alemanha inaugura memorial aos ciganos A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, inaugurou ontem um memorial em homenagem aos milhares de ciganos mortos pelo nazismo durante a 2ª Guerra. O monumento foi instalado no parque Tiergarten, no terreno oposto ao edifício do Parlamento, em Berlim. Mais de 500 mil ciganos foram assassinados durante o regime de Adolf Hitler.