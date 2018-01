Alemanha lamenta partida de tropas americanas O ministro da Defesa da Alemanha lamentou os planos dos Estados Unidos de reestruturar sua presença militar no exterior - mudança que deverá atingir especialmente a Alemanha, com a retirada de duas divisões importantes. Já outros países que abrigam tropas dos EUA, como Japão e a Austrália, aprovaram as medidas. Embora a previsão seja de uma retirada escalonada ao longo de vários anos, áreas no sul e no oeste da Alemanha sofrerão um forte impacto econômico, com a provável perda de milhares de empregos. ?lamento muito isso?, disse o ministro alemão Peter Struck. ?Será uma perda grave para essas regiões?.