Alemanha: ministro quer investimento sem novas dívidas

O governo alemão reduziu recentemente as previsões de crescimento econômico para 2014 e 2015, em meio a preocupações crescentes entre investidores e economistas de que a Europa pode voltar à recessão. Isso provocou pedidos ao governo alemão para elevar gastos.

"Temos de investir mais e aumentar a nossa competitividade", disse Schaeuble. "Nós temos que lidar com isso (...) em breve e de forma concreta", acrescentou o ministro, admitindo que as críticas ao governo federal se justificam. Schaeuble apontou tecnologia, energia e infraestrutura como possibilidades de investimento. Segundo o jornal, essas questões estarão na ordem do dia na segunda-feira, quando Schaeuble e o ministro da Economia da Alemanha, Sigmar Gabriel, se encontrarão com seus homólogos franceses.

No início desta semana, o Ministério da Economia alemão cortou a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia da Europa neste ano e no próximo, citando a fraca economia global em meio a uma série de crises internacionais. O órgão prevê agora que a economia alemã cresça 1,2% em 2014, menos do que a projeção anterior de 1,8%, e 1,3% em 2015, abaixo da previsão anterior de 2,0%.

Em seu plano de gastos de 2015, o governo alemão se compromete a não assumir novas dívidas pela primeira vez desde 1969. A Alemanha pretende não tomar dívidas até 2018. O administração da chanceler Angela Merkel quer provar que a consolidação fiscal não impede o crescimento sustentável. No entanto, os planos orçamentais têm como base as previsões de crescimento anteriores do governo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar do ambiente econômico pior, Schaeuble ainda espera um orçamento equilibrado no próximo ano, acrescentando que as receitas fiscais não reagem tão rapidamente a mudanças cíclicas. Ele acrescentou que as estimativas de arrecadação em novembro darão uma imagem mais clara sobre a economia. Fonte: Dow Jones Newswires.