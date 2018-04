Alemanha obtém vaga temporária no Conselho da ONU A Alemanha obteve hoje um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em uma dura disputa entre três países. Portugal e Canadá agora disputarão uma segunda vaga no organismo mais poderoso da ONU. A Alemanha recebeu 128 votos, um a mais que os dois terços necessários para ficar com o posto. Portugal ficou com 122, e o Canadá teve 114.