Alemanha pede plano em prol de cessar-fogo na Ucrânia

"Precisamos urgentemente de um momento político fresco, ou então teremos o risco de retrocesso", declarou Steinmeier em um comunicado do ministério. O comentário se segue a pedidos da chanceler Angela Merkel para que Moscou responda a relatos de que tanques e tropas cruzaram da Rússia para o leste da Ucrânia em apoio a rebeldes separatistas.

"Eu mais uma vez convidei a Berlim meus colegas da França, Rússia e Ucrânia para que possamos mirar iniciativas que restaurem o processo político", afirmou Steinmeier em nota.

Um plano para um cessar-fogo sustentável e controle efetivo das fronteiras "é a única forma de conquistar calma no leste da Ucrânia e permitir que Kiev continue um diálogo nacional que inclua apropriadamente as pessoas no leste", acrescentou o ministro. Fonte: Dow Jones Newswires.