Alemanha pedirá extradição de suspeito de planejar atentados O ministro do Interior da Alemanha, Otto Schily, disse hoje que pedirá a extradição de Ramzi Binalshibh, suspeito de ser um dos principais planejadores dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, que foi detido ontem no Paquistão. Falando em Copenhague (Dinamarca), onde participa de uma conferência da União Européia, Schily afirmou que gostaria de ver Binalshibh julgado na Alemanha, onde, segundo fontes de inteligência, ele era um dos integrantes da célula da rede terrorista Al-Qaeda em Hamburgo, que abrigava também Mohammed Atta, líder dos seqüestradores dos aviões usados nos ataques. Hoje, o Paquistão confirmou a detenção de dezenas de estrangeiros durante operações de busca realizadas nesta semana em Karachi. A informação sobre a detenção de Binalshibh foi dada primeiro por autoridades americanas e, em seguida, confirmada pelo ministro do Interior paquistanês, Moinuddin Haider.