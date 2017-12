Alemanha poderá treinar tropas iraquianas, diz Merkel A Alemanha pode se oferecer para treinar soldados iraquianos em bases fora do Iraque, disse a chanceler Angela Merkel neste domingo, em reação a apelos para que países europeus façam mais para ajudar a estabilizar o país. "Eu não descarto que a Alemanha também possa participar no treinamento de soldados iraquianos fora do Iraque", Merkel disse em entrevista à imprensa após uma reunião com o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Merkel disse que, apesar de não haver ainda planos concretos para tais treinamentos, autoridades do Ministério da Defesa da Alemanha estavam em contato com suas contrapartes no Iraque. O embaixador norte-americano na Alemanha, William Timken, fez uma chamado ao país para que se envolva mais com o Iraque, em entrevista ao Deutschlandradio Kultur. "Nós todos sabemos que não apenas os alemães, mas também o governo dos Estados Unidos e a Europa têm interesse em ter uma democracia funcional no Iraque, disse Timken. "Há muitas maneiras de se obter isso. Requer esforços de todos os lados."