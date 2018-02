Alemanha prende ex-integrante do ETA

Segundo os policiais, o homem é suspeito de ter sido um especialista em logística de alto perfil no ETA e é acusado de adquirir e produzir explosivos para fazer atentados. O homem foi condenado na França de pertencer a uma organização terrorista e organizar ataques e deverá ser extraditado a esse país para cumprir a pena.

O ETA declarou um "cessar-fogo permanente" em 2011 e é culpado pela morte de 830 pessoas em campanha por um país independente no norte da Espanha e no sul da França. Fonte: Associated Press.