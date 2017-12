Alemanha prende suspeito do terrorismo em NY A polícia alemã prendeu nesta manhã na cidade de Hamburgo uma pessoa suspeita de ter conexões com os ataques terroristas nos Estados Unidos. Além disso, segundo o jornal norte-americano Los Angeles Times disse que o FBI identificou cinquenta pessoas que teriam ajudado a planejar ou realizar os ataques de terça-feira. Segundo o jornal, quarenta "infiltradores" já foram totalmente identificados, inclusive aqueles que morreram nos ataques suicidas, e dez outros continuam sendo rastreados. Uma fonte do jornal, "próxima às investigações" disse que a polícia, ao revistar carros e apartamentos em Nova York, encontrou algumas cartas que os suicidas teriam escrito para seus parentes. Um porta-voz do FBI se recusou a comentar o teor da reportagem.