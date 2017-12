Alemanha prende três suspeitos de terrorismo A polícia alemã prendeu esta semana três cidadãos de países muçulmanos suspeitos de integrarem organizações terroristas fundamentalistas islâmicas e planejarem violentos ataques contra a Alemanha. As autoridades divulgaram apenas as iniciais do sobrenome deles: dois são do Iêmen - Wadee Al-A., de 24 anos, e Shahab Al-A., de 26 anos - e o outro, Talip T., de 27 anos, da Turquia. Eles foram presos em Wiesbaden, no centro da Alemanha, por posse ilegal de armas e falsificação de documentos. A promotoria pública informou não ter estabelecido uma ligação direta entre esses homens e os ataques contra o World Trade Center e o Pentágono, mas está investigando suas atividades porque, por intermédio da página de Talip T. na Internet, a polícia chegou ao endereço de Said Bahaji, ex-estudante na cidade de Hamburgo, procurado por suposta conexão com os atentados. A página de Talip T. na Internet dava informações sobre como militantes islâmicos poderiam unir-se à luta dos muçulmanos na Chechênia e contribuírem financeiramente com o Taleban.