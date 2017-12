Alemanha proíbe garrafas e líquidos em bagagem de mão O ministro do Interior da Alemanha, Wolfgang Schäuble, anunciou que, em conseqüência do alerta de terrorismo no Reino Unido, também será proibido embarcar com garrafas e líquidos na bagagem de mão nos aeroportos alemães. "Temos de ser especialmente cuidadosos com os líquidos, diante da experiência dos britânicos", disse o ministro à televisão pública alemã. Schäuble defendeu um regulamento único para toda a Europa em relação às novas medidas de segurança áerea. O ministro acha que os planos de atentados descobertos em Londres demonstram que "existe uma ameaça real" e que "todo cuidado é pouco". Em artigo publicado na revista Bild am Sonntg, o ministro insiste na necessidade de precauções. O que não significa, porém, segundo ele, "viver permanentemente com medo".