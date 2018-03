Alemanha prorroga missão de tropas no Afeganistão O Parlamento alemão deu sua aprovação final para uma extensão de 14 meses na missão militar do país no Afeganistão. O número de soldados alemães atuando em território afegão subirá para 4.500, um acréscimo de mil homens em relação ao cenário atual. As tropas alemãs integram a força da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que conta com 47.600 membros. O gabinete da chanceler alemã, Angela Merkel, havia aprovado a medida na terça-feira. O "sim" obteve 442 dos 570 votos no Bundestag, o Parlamento Alemão, o que manterá as tropas do país no Afeganistão pelo menos até as próximas eleições parlamentares do ano que vem.