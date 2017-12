Alemanha quer derrubar aviões sequestrados O governo alemão planeja alterar a constituição para permitir que aviões seqüestrados por terroristas sejam derrubados como último recurso, segundo o ministro do interior. Em comentários publicados na terça-feira, Wolfgang Schauble disse que funcionários irão criar um rascunho da nova legislação e uma emenda para a constituição, após o país ter rejeitado uma lei de segurança aérea anterior. Derrubar aviões seqüestrados poderia ser justificada se a ameaça à Alemanha fosse considerada severa, disse Schaeuble ao jornal alemão Saechsische Zeitung. "No caso do 11 de setembro, o abate (dos aviões seqüestrados) teria sido necessário assim como legalmente admissível", afirmou. A Corte Federal Constitucional barrou a lei de segurança aérea de 2005 em março, dizendo que as autoridades não tinham o direito de matar civis inocentes. A Corte também constatou que a permissão aos militares derrubarem aviões com civis viola uma cláusula constitucional, pois desloca o Exército para segurança doméstica.