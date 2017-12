Alemanha quer levar crise das charges de Maomé à Otan O ministro da Defesa alemão, Franz Josef Jung, quer discutir com seus colegas da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), e com ministros de outros países, a crise das charges de Maomé na reunião desta quinta-feira em Tormina, na Itália. Embora não esteja na ordem do dia, Jung acha importante colocar o assunto e buscar soluções que envolvam também os ministros de países que não pertencem à Otan e que estarão na reunião. Jung referia-se aos ministros convidados do Egito, Israel, Mauritânia, Marrocos, Tunísia, Jordânia e Argélia. "Temos de debater juntos como podemos contribuir para parar o aumento da violência", destacou. Por sua vez, o Bild, jornal de maior circulação na Alemanha, e o Hurriyet, maior da Turquia, publicaram hoje um editorial conjunto, assinado pelos redatores-chefes Kai Dieckmann e Ertugrul Ozkok, pedindo a tolerância e a convivência pacífica entre muçulmanos e cristãos, além de condenar toda forma de violência.