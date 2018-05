Alemanha quer proibir militares com tatuagem O Ministério da Defesa da Alemanha estuda proibir o uso de tatuagens e piercings por integrantes das Forças Armadas do país. O ministro Thomas de Maizière quer incluir o veto às formas de "arte corporal" em um novo Código de Aparência e Vestimentas para os militares que deve ser publicado no verão do próximo ano.