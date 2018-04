Alemanha quer sanções mais duras contra Irã

As declarações representam uma indicação clara de que a Alemanha está buscando medidas mais rígidas, embora Westerwelle tenha enfatizado que o grupo de nações que negocia com o Irã - os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), além da Alemanha - continue comprometido com uma solução política. Os Estados Unidos e seus aliados acusam o Irã de manter o desenvolvido escondido de armamentos nucleares, mas o Irã nega as acusações. As informações são da Associated Press.