Alemanha recebe mais um alarme de antraz Um novo alarme por causa da presença de bactérias de antraz foi emitido hoje na Alemanha. O alarme soou depois de terem sido encontradas em Wiesbaden oito cartas alertando sobre a presença de antraz. Várias ruas da cidade foram bloqueadas. Um porta-voz do Ministério do Interior da região de Hassen disse que, provavelmente, tratam-se de ameaças falsas, mas que de todas as maneiras foram tomadas as medidas de segurança para o caso. As cartas, com a inscrição "Atenção antraz", foram encontradas hoje de manhã em várias empresas do distrito de Schierstein, em Wiesbaden. "A Jihad começou", também diziam as cartas, enviadas para análise em laboratório. Depois dos casos descobertos na Flórida, também houve ameaças de antraz em Berlim e Schwalbach (Hessen), mas eram alarmes falsos. Leia o especial