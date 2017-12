Alemanha registra primeira adoção de criança por casal gay

BERLIM - A primeira adoção na Alemanha de criança por um casal homossexual foi registrada em Berlim, anunciou nesta terça-feira, 10, uma associação de defesa dos direitos dos gays e das lésbicas.

A adoção foi autorizada em 5 de outubro por um tribunal de Tempelhof-Kreuzberg, um bairro do sul da capital, depois da entrada em vigor, no dia 1º deste mês, da legalização da união entre pessoas do mesmo sexo, abrindo caminho para o direito à adoção.

Michael e Kai Korok se casaram em 2 de outubro e precisavam apenas pedir a certidão de casamento. O pedido de adoção já havia sido apresentado há meses.

O garoto, de dois anos e meio, vive desde seu nascimento com esse casal designado como família substituta. Apesar de recorrerem à Justiça, eles tentavam em vão adotar o menino.

"É um grande passo para os gays e lésbicas com maior segurança jurídica agora", comemorou Jörg Steinert, porta-voz da associação de gays e lésbicas de Berlim.

Votada em 30 de junho, a lei que abre caminho para as uniões entre pessoas do mesmo sexo modificou o Código Civil que agora define o casamento como "uma união para a vida entre duas pessoas de sexo diferente, ou idêntico". / AFP