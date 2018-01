Alemanha retirará tropas do Kuwait em caso de ataque ao Iraque A Alemanha retirará o contingente de soldados e equipamentos militares do Kuwait em caso de um ataque dos Estados Unidos contra o Iraque, informou hoje um porta-voz do governo alemão. Segundo ele, seis tanques armados "Fuchs" e 52 soldados se encontram no Kuwait por ordem do parlamento alemão, em virtude da luta internacional contra o terrorismo. Em caso de guerra no Iraque, a permanência do contingente alemão, especializado na luta anti-NBC (nuclear, química e bacteriológica), ficaria sem o apoio parlamentar. O governo alemão, encabeçado pelo chanceler Gerhard Schroeder manifestou nos últimos dias ser contrário a um ataque contra o Iraque.