Alemanha se dispõe a discutir coordenação fiscal na UE

"A escolha básica (quando o euro foi introduzido) foi de que políticas de finança e orçamentária seriam administradas em níveis nacionais. Se isto for mudar, alguém pode discutir sobre isso", disse o ministro, segundo o tabloide.

O ministro também disse que é contra a ideia de títulos públicos da zona do euro como um todo. Em uma entrevista separada, o ministro fez advertência em relação a pequenos Estados deixando a área do euro. "Se apenas um dos menores países sair (da zona do euro), as consequências seriam imprevisíveis", afirmou, de acordo com o Bild.

Schaeuble disse que a UE está no caminho de uma união política. "Em 10 anos nós teremos uma estrutura que irá corresponder muito mais ao que pode ser chamado uma união política", completou. As informações são da Dow Jones.