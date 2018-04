Alemanha se diz preocupada com relatório Israel, que recentemente ameaçou o Irã com ataques aéreos "preventivos", não comentou imediatamente o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) a respeito do programa nuclear de Teerã. O governo alemão, porém, que apoia as recentes - e mais duras - sanções aplicadas contra o país persa por americanos e europeus, expressou "preocupação".