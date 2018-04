Alemanha se opõe de BC da UE ajudar à Grécia O ministro da Economia da Alemanha, Philipp Roesler, é contrário aos credores soberanos participarem do pacote de ajuda à Grécia, de acordo com um artigo que será publicado nesta segunda-feira no jornal Tagesspiegel. "Os credores soberanos já estão fazendo uma enorme contribuição para resolver a crise", disse Roesler. O ministro estava respondendo a questão sobre a posição dos credores soberanos como o Banco Central Europeu em relação ao seu envolvimento com a redução da dívida da Grécia.