Alemanha testa identificação pela íris em aeroporto Os usuários do aeroporto de Frankfurt, o mais movimentado da Europa continental, podem agora entrar na Alemanha com uma leitura de três segundos de seus olhos, desde que sejam voluntários para o teste da tecnologia de reconhecimento da íris. Os passageiros envolvidos no programa ainda passam pelos controles normais de segurança, mas podem evitar a checagem usual de passaporte. Eles simplesmente passam o passaporte por um ?scanner?, olham para uma câmera e, poucos segundos depois, entram no país. Para entrar no programa, os voluntários devem passar por análise de antecedentes pela polícia alemã, portar um passaporte passível de leitura mecânica, ser cidadãos da União Européia ou da Suíça, registro no aeroporto e ter uma leitura da íris em arquivo.