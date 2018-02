Alemanha trava investigação sobre espionagem com EUA A investigação do Congresso da Alemanha a respeito das revelações de Edward Snowden sobre a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês) foi travada pelo próprio governo do país. Autoridades afirmam que não podem permitir acesso de parlamentares a documentos da inteligência alemã que detalham a extensão da cooperação entre os dois países em termos de espionagem.