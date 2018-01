Alemanha vai ajudar EUA no combate ao terrorismo O chanceler alemão Gerhard Schroeder colocou à disposição 3.900 soldados para apoiar a luta dos EUA contra o terrorismo, atendendo a um pedido feito pelo governo norte-americano. O chefe de governo alemão, contudo, destacou que não haverá participação da Força Aérea alemã nos bombardeios contra alvos no Afeganistão e nem o envio de tropas para operações terrestres no território afegão. O pedido envolve a concessão de ajuda no combate a armas nucleares, biológicas e químicas; serviços médicos, forças especiais, transporte aéreo e forças navais para proteção de navios. Segundo Schroeder, a Alemanha está pronta para oferecer esse auxílio, mas informou que cabe ao parlamento alemão autorizar o uso desses aparatos. As informações são da Dow Jones.