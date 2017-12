Alemão acusado de matar e comer a vítima vai a julgamento O caso do alemão que matou, desmembrou e comeu a carne de outro homem, que deu consentimento para o próprio assassinato, terá finalmente um desfecho, segundo anunciou a corte alemã hoje. O processo contra o especialista em computação, de 41 anos, identificado apenas como Armin M., começará dia 3 de dezembro na cidade de Kassel, diante de um juri popular. Os promotores o acusam de matar um berlinense de 43 anos, identificado apenas como Bernd Juergen B., um março de 2001, com uma facada na garganta em sua casa, na cidade de Rotenburg. A acusação reconhece que a morte se deu com o consentimento da vítima, mas o classifica de assassinato e não de uma forma de suicídio misericordioso, diante da evidência de que foi praticado por iniciativa do suspeito. Armin desmembrou o corpo e congelou partes, queimando o resto, e gravou o crime em videotape, que será usado como evidência. Ele pode receber uma sentença de prisão perpétua se for julgado culpado do assassinato que, segundo a acusação, teve motivação sexual. A polícia perseguiu e prendeu o suspeito em dezembro do ano passado, depois que um estudante da Áustria avisou-a de que alguém colocará um anúncio na internet procurando um homem que desejasse ser morto e comido.