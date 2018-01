Alemão cola-se à namorada na Espanha Um alemão preso na Espanha colou uma de suas mãos à da namorada. Ambos foram hospitalizados porque foi impossível separá-los, informam autoridades. Uwe Dieter Krone está detido na prisão Valdermoro, e corre o risco de extradição para a Alemanha, onde é suspeito de tráfico de mulheres. Durante uma visita, Krone colou sua mão esquerda à mão direita da namorada. ?Eles estão juntos no hospital?, disse Raquel Navarro, porta-voz do sistema penitenciário espanhol. ?E ficarão lá até que sejam separados?. As autoridades ainda desconhecem o tipo de cola usado.