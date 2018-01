Alemão é morto a tiros na Arábia Saudita Um alemão que trabalhava em uma empresa de catering para a companhia aérea da Arábia Saudita foi morto a tiros hoje por desconhecidos, informou o Ministério do Interior. Ainda não se sabe é foi um ataque terrorista ou um crime comum. O homem foi baleado na avenida Príncipe Abdullah, uma popular região de lojas no oeste de Riad. A rede de tevê árabe Al-Jazira divulgou que o homem foi baleado na cabeça e corpo quando deixava uma loja. O atacante escapou. O ataque ocorreu dois dias depois que forças de segurança sauditas mataram quatro militantes num tiroteio no norte da capital depois de uma operação em que foram apreendidos armas e explosivos. A Arábia Saudita tem sido abalada nos últimos meses por atentados terroristas. O mais recente ocorreu em 1º de maio, quando militantes entraram nos escritórios de uma empresa petrolífera americana na cidade ocidental de Yanbu e mataram seis ocidentais e um saudita.