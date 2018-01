Alemão mata ex-colega com espada de samurai Um alemão de 24 anos matou uma ex-colega de trabalho, e feriu outras três, com uma espada de samurai nesta terça-feira em Pforzheim, perto de Stuttgart. Depois de atacar as ex-colegas na sede da empresa onde trabalhou, o homem foi encontrado e preso pela polícia num banheiro com cortes nos próprios braços, feitos com a mesma espada. Uma mulher lituana de 27 anos morreu no local depois que o assassino lhe atingiu com a espada na testa. As outras empregadas, com idades de 20, 34 e 57 anos, foram feridas nos ombros e braços. Duas delas estão em estado crítico em hospitais da cidade. A polícia não tem idéia do motivo do crime.