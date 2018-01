Alemão seqüestrado há 10 dias é libertado no Iêmen Membros de uma tribo do Iêmen libertaram hoje um funcionário alemão da Mercedes-Benz que vinha sendo mantido refém há 10 dias, informou um oficial da polícia local. Não está claro o que levou os seqüestradores a libertarem o estrangeiro. Carl Lehrner, de 55 anos, que saiu ileso, tinha sido capturado em 28 de novembro. No Iêmen, turistas e funcionários estrangeiros têm sido seqüestrados por grupos tribais como forma de pressão ao governo por melhores serviços públicos.