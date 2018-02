Alemão sequestrado há 2 anos é solto no Afeganistão O governo da Alemanha informou que um alemão sequestrado no Paquistão há mais de dois anos foi libertado no Afeganistão. O Ministério das Relações Exteriores disse nesta sexta-feira que o homem está sob os cuidados do governo alemão, com auxílio de remédios e acompanhamento psicológico. Segundo as informações, "parceiros estrangeiros" ajudaram na libertação do homem. Não foram oferecidos mais detalhes sobre o nome do refém ou quando e como foi solto.