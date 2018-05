Alemão seqüestrado por Taleban pede ajuda em vídeo

Uma emissora privada de TV afegã divulgou nesta quinta-feira, 23, um vídeo que mostra o engenheiro alemão capturado pelo Taleban há mais de um mês. Ele avisa que seu estado de saúde é ruim e pede ajuda a Cabul e Berlim para sua libertação. "Estou prisioneiro. Peço aos governos do Afeganistão e da Alemanha que me libertem", afirma na gravação o alemão. Identificado como Rudolf Blechschmidt, ele aparece com uma mão no peito e tossindo. "Meu estado de saúde não é bom. Vivo em condições muito ruins", acrescenta o refém no vídeo, transmitido pelo canal Tolo TV" "Estou há muito tempo sob custódia dos radicais. Peço ao governo afegão, à embaixada alemã em Cabul e ao governo alemão que consigam a minha libertação", insiste o engenheiro, que aparece sentado, ao ar livre, numa paisagem rochosa. No mesmo vídeo, quatro afegãos seqüestrados se dirigem ao governo de Cabul para pedir ajuda às autoridades. O engenheiro foi seqüestrado na província de Maidan Wardak, dia 18 de julho, com um colega também alemão, executado com vários tiros pelos talebans poucos dias depois. Aparentemente os rebeldes reivindicam a retirada das tropas alemãs do Afeganistão. Mas a imprensa afegã suspeita de outras exigências, como o pagamento de um resgate. O seqüestro do alemão aconteceu um dia antes de outro grupo rebelde capturar 23 missionários cristãos sul-coreanos no leste do Afeganistão. O Gabinete de crise do Ministério de Relações Exteriores da Alemanha analisa minuciosamente o vídeo exibido no Afeganistão com imagens do engenheiro alemão seqüestrado, identificado como Rudolf Blechschmidt. Uma porta-voz ministerial se limitou nesta quinta-feira a confirmar, sem dar detalhes, que uma cópia do vídeo está em seu poder. Ele acrescentou que o Gabinete tenta conseguir a liberdade de Blechschmidt, seqüestrado há mais de quatro semanas por guerrilheiros. Atentados Pelo menos dez agentes de segurança afegãos morreram nesta quinta-feira em uma emboscada contra um comboio de suprimentos para soldados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no sul do Afeganistão, disse um segurança que testemunhou o ataque. Enquanto isso, três pessoas morreram e 13 ficaram feridas quando uma bomba explodiu no momento da passagem do comboio do comandante de polícia da província de Helmand. O ataque contra a linha de suprimentos ocorreu nos arredores de Qalat, na província de Zabul. Os caminhões atacados trafegavam pela rodovia Cabul-Kandahar, disse Mohammad Salim, um segurança que testemunhou o ataque. Segundo ele, dez guardas morreram e três veículos foram totalmente destruídos na emboscada. No ataque em Helmand, todos os mortos eram civis. O alvo era o comboio no qual viajava Mohammad Hussein, comandante da polícia local. O ataque ocorreu na cidade de Gereshk. O comandante de polícia escapou ileso. Cinco dos 13 feridos encontram-se em condições críticas de saúde. Atualmente, a violência no Afeganistão encontra-se no pior nível desde que forças estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos invadiram o país no fim de 2001 em resposta aos ataques de 11 de setembro daquele ano. Na quarta-feira, a explosão de uma bomba em Kandahar matou dois soldados canadenses da Otan e um intérprete afegão. Um repórter de rádio canadense ficou ferido no ataque. Matéria ampliada às 11h40.