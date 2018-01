Alencar anuncia 2º nome para comando da missão no Haiti O vice-presidente da República e ministro da Defesa, José Alencar, anunciou que o general-de-divisão do Exército, Jeannot Jansen da Silva Filho é o segundo nome a ser encaminhado à Organização das Nações Unidas (ONU), para ocupar o Comando da Força de Paz no Haiti, em substituição ao general Urano Bacellar, encontrado morto em Porto Príncipe. Alencar ressaltou que é uma praxe o encaminhamento de dois nomes para a função e que os dois oficiais Jeanott e José Elito Carvalho de Siqueira, que já havia sido indicado antes, estão à altura de exercer o cargo. Segundo Alencar, o oficial que for designado vai completar o tempo na missão iniciado pelo general Bacellar. O vice-presidente reiterou que não é hora de questionar a missão que o Brasil está cumprindo no Haiti. Alencar acredita, no entanto, que essa missão estará concluída até o final deste ano. Jeannot Jansen da Silva Filho é atualmente vice-chefe do Departamento de Logística do Comando do Exército, em Brasília.