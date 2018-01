Alerta contra viagens ao Canadá é revisto pela OMS A Organização Mundial de Saúde (OMS) fará uma revisão de sua recomendação para que turistas de todo o mundo adiem suas viagens à Toronto, no Canadá, por causa da pneumonia atípica que atinge a cidade. Terça-feira, em Genebra, os técnicos da entidade se reúnem para avaliar se a recomendação será suspensa ou mantida por pelo menos outras duas semanas e meia. A decisão de reavaliar a orientação foi tomada depois que o governo do Canadá enviou novas informações à OMS sobre como está tratando a doença misteriosa que já matou 20 pessoas no país e deixou outras 345 infectadas. Toronto ainda é considerada a única cidade fora da Ásia onde existiria a possibilidade de que a pneumonia se alastre e a OMS não descarta que o país já esteja exportando a doença. Um exemplo de que Toronto seja um foco de transmissão foi a constatação de que um cidadão da Bulgária que estava no Canadá retornou ao seu país de origem nesta semana com a suspeita de ter contraído a pneumonia. Apesar da preocupação da OMS com a situação em Toronto, a restrição de viagem foi considerada como uma medida injusta pelos canadenses. A repercussão da restrição foi imediata no Canadá. O dólar canadense se desvalorizou e o governo declarou que estava revendo sua previsão de crescimento econômico de 3% para 2,5% em 2003 por causa da doença. O TD Bank ainda estimou que a perda para a economia de Toronto seria de US$ 2 bilhões neste ano. Na semana passada, o primeiro ministro canadense Jean Chretien chegou a ligar para a diretora-geral da OMS, Gro Harlem Brundtland, e pediu que a cidade de Toronto fosse retirada da lista de restrições da entidade. A OMS, porém, recusou o pedido do premiê do Canadá. Até agora, a OMS decretou a restrição de viagens para as cidades de Pequim, Hong Kong e para as províncias chinesas de Guangdong e de Shanxi. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica