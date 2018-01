Alerta de bomba em arranha-céu de Milão Um alerta de bomba ocorreu hoje no arranha-céu que abriga a sede do governo da Região da Lombardia, em Milão (norte da Itália) - o mesmo edifício contra o qual se espatifou um pequeno avião, em abril passado. Em um telefonema anônimo feito para o escritório central da Região, uma pessoa anunciou que iria explodir uma bomba no edifício. A polícia está dando buscas no local. Os andares superiores permanecem fechados desde o choque do avião contra o arranha-céu, há alguns meses.