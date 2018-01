Alerta de ciclone tira 30 mil pessoas de casa na Austrália

SYDNEY - Milhares de australianos deixam suas casas nesta segunda-feira, 27, enquanto um poderoso ciclone se aproxima da costa do estado de Queensland, no nordeste do país. As autoridades emitiram alerta para que 30 mil moradores evacuem as áreas mais baixas, onde estima-se que os ventos possam chegar a 300 km/h.

O Ciclone Debbie deve ganhar força antes de atingir a costa na terça-feira, 28, conforme o departamento de meteorologia da Austrália. O fenômeno foi classificado na categoria quatro, em uma escala de intensidade que vai até cinco.

A cidade mais atingida deve ser Mackay, a 950 quilômetros da capital de Queensland, Brisbane. O número de moradores na área de evacuação é o maior registrado no país desde 1974, quando o Ciclone Tracy atingiu a cidade de Darwin, na região norte.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A tempestade que já atinge a região, associada à chegada do ciclone, provocou a morte de uma mulher de 31 anos em um acidente de trânsito, conforme a polícia local. / REUTERS