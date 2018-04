Alerta de explosivos fecha porto nos EUA

Um porto na cidade de Morehead, no Estado americano da Carolina do Norte (sudeste do país), foi fechado nesta terça-feira depois que nove contêineres carregados de material explosivo foram perfurados no local.

Segundo o prefeito de Morehead, uma máquina elevadora de cargas perfurou acidentalmente os contêineres, que carregavam uma substância química conhecida como PETN - um explosivo poderoso.

Não há informações sobre feridos. A região portuária foi evacuada, mas relatos sugerem que não há um clima de pânico na cidade.

O porto de Morehead é uma das principais portas de entrada de produtos químicos no país.

O explosivo PETN ou tetranitrato de pentaeritritol, é usado em munições militares e também para explosões industriais.

Essa substância também teria sido usada pelo nigeriano Umar Farouk Abdullmutallab, acusado de tentar explodir um avião que ia da Holanda para Detroit no dia de Natal.