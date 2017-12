Alerta de tempestade tropical chega à República Dominicana O governo dominicano emitiu um alerta de tempestade tropical para a costa norte do país, da fronteira norte com o Haiti até Santo Domingo, diante da proximidade do Chris, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos. Chris, a terceira tempestade tropical da temporada do Atlântico, se desloca em direção oeste a 13 km/h, com ventos de até 95 km/h. A previsão é de pouco fortalecimento nas próximas 24 horas, segundo o último boletim do NHC. O NHC acredita que a trajetória deve ser mantida durante as próximas 24 horas. O Chris deverá provocar chuvas fortes e rajadas de ventos em Porto Rico e nas Ilhas Virgens americanas e britânicas até a quinta-feira. O boletim do NHC mantém o alerta de furacão (passagem do sistema em 36 horas) para as ilhas Turcos, Caicos, Inaguas, Mayaguana, Ragged, e o sudeste das Bahamas, e um aviso de tempestade (em 24 horas) para Porto Rico e Ilhas Virgens. Meteorologistas informaram que é cedo para prever se o Chris vai chegar à Flórida. Mas, segundo um provável padrão de trajetória, o sul da península americana poderia estar no seu raio de Ação. Para este ano a previsão é que ocorram 17 tempestades tropicais, das quais nove poderiam se transformar em furacões, cinco deles com ventos superiores a 178 km/h.