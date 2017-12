Alerta de terror em duas cidades da Índia A embaixada americana na capital da Índia alertou nesta sexta-feira que militantes estrangeiros, provavelmente da Al-Qaeda, podem estar planejando ataques contras as principais cidades da Índia nos próximos dias. A embaixada americana em Nova Délhi enviou e-mail aos cidadãos americanos na Índia alertando sobre a possibilidade de atentados terroristas em Nova Délhi, capital, e Bombai, centro financeiro. O e-mail ainda informava que o atentado deve ocorrer perto do dia da independência da Índia, 15 de agosto. A embaixada confirmou o envio do e-mail, e o secretário-chefe do estado de Maharshtra, onde Bombai se localiza, afirmou que tem informações sobre um possível plano terrorista. Mas o secretário-chefe, D.K. Sankaran, se recusou a dar maiores detalhes, e disse que "medidas de segurança estão sendo tomadas". A estrada de Nova Délhi para o aeroporto está sendo controlada por policiais armados que param os veículos conferindo documentos e realizando revistas. Funcionários do ministério do interior da Índia dsseram não ter recebido informações do possível ataque. O secretário do interior, D. K. Duggal chamou o alerta de "inócuo", dizendo que é assunto interno da embaixada. A alerta de atentado na Índia surge um dia depois da polícia britânica ter desmantelado outro plano de ataque terrorista, que pretendia explodir aviões da rota Inglaterra-EUA, sobre o Oceano Atlântico. O alerta da embaixada diz que "os alvos mais prováveis incluem grandes aeroportos, escritórios-chave do governo indiano e locais de grande concentração como mercados e hotéis". O e-mail pedia aos cidadãos manterem a discrição, além de se manterem alertas em relação ao entorno entre os dias 11 e 16 de agosto. A segurança na Índia já foi reforçada em razão das celebrações da independência da Índia, época em que diversos grupos separatistas realizam ataques.