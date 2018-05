Alerta de tornado é emitido para a região de Nova York O Serviço Nacional de Clima dos EUA emitiu um alerta de tornado para áreas no nordeste de New Jersey e sudeste do Estado de Nova York. O alerta para a região, que fica no nordeste dos EUA, foi feito depois que mais de 200 pessoas morreram no sul do país em consequência de um forte sistema de tempestades que atingiu a região nos últimos dois dias.