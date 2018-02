Alerta de tsunami é retirado no Japão Um forte terremoto ocorrido no leito submarino levou à divulgação de um alerta de tsunami válido para a costa leste do Japão na madrugada de sábado (26), tarde de hoje no Brasil. Cerca de duas horas depois, o alerta foi retirado após ondas de até 40 centímetros terem chegado a pelo menos quatro pontos do litoral japonês. Não há informações iniciais sobre vítimas nem danos.