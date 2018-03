Alerta de tsunami emitido após terremoto é retirado no Japão

A Agência Meteorológica Japonesa retirou o alerta de tsunami que tinha emitido para duas províncias do leste do Japão, após o forte terremoto de 6,6 graus na escala Richter ocorrido neste sábado, sem que tenham sido informados danos. Pouco depois do terremoto, às 11h39 no horário local (23h39 de Brasília), foi emitido um alerta de tsunami para as zonas litorâneas de Miyagi e Fukushima, posteriormente retirado, às 13h20 no horário local (1h20 de Brasília), após as ondas chegarem a 20 centímetros de altura. O terremoto foi sentido com força em zonas das províncias de Miyagi e Fukushima, ao leste da ilha de Honshu, a principal do Japão, e em Tóquio, a 300 quilômetros de distância. Não foram registrados danos em conseqüência do terremoto.