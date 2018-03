Alerta de Tsunami na América Central é cancelado Foi retirado o alerta de tsunami para países da América Central, emitido pelo Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico após um forte terremoto, de magnitude 7,4, na costa de El Salvador, no Oceano Pacífico. O alerta, com cerca de duas horas de duração, envolvia a Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá e México.