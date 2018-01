Alerta Laranja aumenta fiscalização em ruas e aeroportos dos EUA O acionamento do alerta laranja nos EUA, um nível abaixo do risco máximo de ataque terrorista, deve aumentar as batidas policiais em veículos, a vigilância nos aeroportos e elevar o contigente de policiais em lugares públicos. Os norte-americanos estão sendo advertidos para a perspectiva de enfrentarem longas filas durante o check-in nos aeroportos. O governador de Nova York, Michael Bloomberg, afirmou que mais policiais farão patrulhamento em pontos turísticos e próximo a instituições financeiras. Laura Brown, porta-voz da Administração Federal de Aviação, disse que será imposta restrição a partir de hoje para vôo de pequenos aviões sobre Washington e sobre locais de eventos esportivos. As restrições são similares às impostas durante o acionamento anterior do alerta laranja, em maio, e as informações estarão disponíveis do website da Administração Federal de Aviação, www.faa.gov. O alerta laranja foi acionado ontem, em consequência de várias advertências dos serviços de inteligência para o perigo de ataque terrorista. As informações são do site da CNN.