Alerta máximo no Golfo Pérsico A Marinha dos EUA alertou que navios petroleiros que navegam no Golfo Pérsico, região responsável por um quarto do petróleo extraído no mundo, seriam alvos de possíveis ataques da rede terrorista Al-Qaeda, a organização do dissidente saudita Osama bin Laden. O alerta foi lançado através de um comunicado enviado às principais companhias de navegação comercial do mundo. Outra zona de perigo, segundo a Marinha americana, é o conhecido Chifre da África. Também as forças americanas estacionadas em Bahrein foram postas em estado de alerta máximo como medida de prevenção a atentados. De acordo com uma fonte militar dos EUA, que pediu anonimato, o alerta é de nível Delta, o mais alto, que na prática antecede um atentado iminente ou um ataque terrorista. Segundo a fonte, o alerta foi decretado "com base em informações provenientes da região sobre a existência de uma ameaça concreta".