Alerta permanece amarelo nos EUA em 4 de julho Durante as comemorações de 4 de julho, a Festa da Independência dos EUA, o semáforo que sinaliza o alarme antiterror permanecerá no amarelo. O nível de risco de atentados previsto para amanhã continua ?elevado?, segundo os serviços de segurança, mas não aumenta, como ocorreu no ano passado. ?Com base nas informações que temos sobre possíveis ameaças, não pretendemos aumentar o nível de alerta contra o terrorismo?, disse um comunicado divulgado pelo Departamento de Segurança Interna.